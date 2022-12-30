Мир 30 декабря 2022, 06:18 Киевский режим растратил около 20 млрд долларов помощи США — экс-премьер Бывший премьер Украины Азаров: США знают о разворовывании своей помощи Зеленским Unsplash

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Украинские чиновники разворовали помощь США, общая сумма хищений достигла 20 миллиардов долларов. Белый дом продолжит закрывать на это глаза до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не перестанет исполнять свою роль, заявил в интервью YouTube-каналу «Мрия» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают», — сказал он.

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Николай Азаров уверен, что США хорошо осведомлены о хищениях и растратах, общая сумма которых может достигать 20 миллиардов долларов. Он предупредил, что киевскому режиму не поздоровится, если палата представителей американского парламента все-таки решит провести инспекцию. Однако этого не случится, пока Владимир Зеленский исполняет свою миссию — уничтожает Украину и наносит ущерб России.

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Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи на миллиард долларов. Эти деньги потратят на снабжение и обучение Вооруженных сил Украины. Однако киевский режим не раз обвиняли в перепродаже поставляемого с Запада вооружения. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал его одним из главных поставщиков на черном рынке.