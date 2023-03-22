Мир 22 марта 2023, 05:09 Киевский режим провел в Снигиревке эксгумацию для провокации против России Глава Снигиревского района Бабашов: Киев провел эксгумацию для провокации против ВС России freepik

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Киевский режим подготовил очередную провокацию против Вооруженных сил России. На подконтрольной Украине территории Снигиревского района Херсонской области провели новую эксгумацию тел мирных жителей, убитых украинскими националистами. Об этом рассказал РИА «Новости» глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«В настоящий момент киевский режим продолжает провокацию с целью переложить ответственность за гибель мирных граждан, убитых украинскими вооруженными формированиями, на российскую сторону», — сообщил Барбашов.

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Глава региона привел несколько примеров, демонстрирующих цели киевского режима. Украина целенаправленно готовит провокацию против российских военных. Погибших в результате обстрела украинских карателей людей выдают за жертв ВС РФ. Одного из жителей Снигиревки киевские силовики пытали и убили, а патологоанатомам выло указание выдать заключение о смерти в результате минно-взрывного ранения.

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«При этом практически всем жителям Снигиревки известны обстоятельства и гибели Сергея Рудюка, и обстоятельства смерти нескольких десятков других человек, которые были убиты украинскими карателями в первые дни после захода их в Снигиревский район и город Снигиревка», — подчеркнул Барбашов.