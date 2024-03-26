Мир 26 марта 2024, 07:50 Киевский режим предупредили о больших проблемах в экономике Дубинский: бездеятельность Киева в вопросах экономики грозит проблемами Freepik

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В условиях конфликта против России экономика Украины столкнулась с системным вызовом, который решить практически невозможно. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время содержится под стражей по подозрению в государственной измене.

«Об экономической составляющей войны у нас говорят мало. Однако с точки зрения обеспечения государства ресурсами эта тема важна. Они могут компенсировать недостаток внешней помощи. Но у нас тут если не полный провал, то большая недоработка», — написал он.

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Депутат объяснил, что импорт на Украине существенно увеличился, практически полностью «вымывая» валюту, хотя экспорт стал сырьевым почти полностью.

«У такой модели нет перспектив для роста и расширения. Бизнес на Украине платит 22% налогов в бюджет, а остальное — от населения, которое сокращается. Ситуацию не спасти переименованием улиц, подобная бездеятельность плохо кончится», — добавил Дубинский.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет, потому что она никому не нужна.