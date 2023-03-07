Мир 07 марта 2023, 08:19 Киевский режим попросил конгрессменов убедить Байдена поставить авиационные кассетные бомбы Reuters: Украина потребовала от США поставить кассетные боеприпасы MK-20 YouTube

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Правительство Украины расширило список пожеланий к США. Через конгрессменов оно попросило у президента Джо Байдена поставить авиационные кассетные бомбы МК-20, сообщило агентство Reuters.

«Киевский режим призвал членов Конгресса оказать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку оружия, но нет уверенности в том, что администрация Джо Байдена согласится на это», — рассказали два источника в парламенте.

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Кассетные бомбы МК-20 выпускают от 88 небольших суббоеприпасов с большим радиусом поражения. Такие бомбы опасны для мирного населения, поэтому более 120 стран запретили их использовать. Корпорация Textron Systems остановила производство таких боеприпасов в 2016 году, но на складах, по словам помощника американского конгрессмена, могли остаться более миллиона штук.

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Члены комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Джейсон Кроу и Адам Смит предположили, что украинские военные рассчитывают сбрасывать их с дронов, чтобы получить преимущество в Артемовске. Они подтвердили, что Украина потребовала передать эти боеприпасы вместе с партией артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. Но представитель Совета национальной безопасности заявил агентству, что у США нет возможностей поставить Украине что-то новое.

ВСУ уже используют в зоне спецоперации другие запрещенные боеприпасы — противопехотные мины «Лепесток». Россия предупредила об этом ООН. С февраля 2022 года на них в ДНР подорвались 92 человека, в том числе дети. Один житель скончался.