Мир 19 января 2023, 19:56 Киевский режим понадеялся на победу над Россией в 2023 году Глава Минэкономики Свириденко: Украина может победить Россию уже в 2023 году РИА «Новости»

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что, по оптимистичным прогнозам, киевский режим может победить Россию уже в 2023 году. Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляцию выступления вели на сайте форума.

Глава украинского министерства экономики заверила, что в стране надеются на скорую победу.

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«По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году», — сказала она.

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По словам Свириденко, многое зависит от военной помощи, которую Украина ждет от стран Запада и НАТО. Речь идет о противоракетных системах, тяжелом вооружении и обо всем, что может помочь «воевать Украине на поле боя».

Также министр отметила, что санкционная политика против России пойдет на пользу киевскому режиму. Однако на сегодняшний день ограничения оказались не настолько эффективными, как ожидали украинские политики.

ВЭФ проходит в Давосе с 16 по 20 января. Главной темой форума в этом году стало «сотрудничество в условиях раздробленного мира». При этом от посещения форума отказались предприниматели из России и Китая.