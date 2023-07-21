Мир 21 июля 2023, 13:51 Киевский режим пойдет на все, чтобы спасти свою «продажную шкуру» — Путин Президент России Путин заявил, что киевский режим пойдет на все ради удержания власти РИА «Новости»

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Нынешний киевский режим, как и прежний правитель Украины Симон Петлюра, пойдет на все для продления своего существования. Президент России Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совбеза, что украинское руководство ради власти уступит земли и людей.

«Режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование», — сказал он.

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Киевскому режиму, по словам Владимира Путина, безразличны суверенитет и национальные интересы своей страны, как и народ. Власти согласятся торговать землями и людьми, как в 1920-м году поступили их идейные предшественники-петлюровцы. Глава государства напомнил, что они заключили с Польшей секретные конвенции, по которым уступили Галицию и Западную Волынь.

Владимир Путин предупредил, что Польша нацелилась на захват Западной Украины и Белоруссии. Он предупредил, что такая агрессивная политика в XX веке обернулась для восточноевропейской страны национальной трагедией — союзники бросили, когда возникла угроза со стороны фашистской Германии.

Один из польских телеканалов показал карту страны с присоединенной к ней территорией Западной Украины, сообщил «Царьград». Журналисты указали частью Польши Львовскую, Ивано-Франковскую, Житомирскую и другие регионы.