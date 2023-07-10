Мир 10 июля 2023, 19:48 Киевский режим подтвердил приверженность террористическим методам — МИД МИД РФ: киевский режим подтвердил приверженность террористическим методам Rosavtodor.ru / CC BY 4.0 / Википедия

Читать 360tv в

Киевский режим подтвердил свою приверженность террористическим методам и признал ответственность за теракт на Крымском мосту. Об этом сообщили в МИД России.

Обстрел 8 октября 2022 года, когда погибли люди, был очередной попыткой ВСУ уничтожить мост — критически важный объект гражданской инфраструктуры.

Реклама

«Ответственность за теракт <…> официально взял на себя киевский режим, тем самым подтвердив свою приверженность террористическим методам и продемонстрировав, что ничем не отличает», — написали на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что киевский режим поддерживали США. По сути, написали в министерстве, спонсором преступной деятельности режима президента Украины Владимира Зеленского выступает Америка.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Два пролета полотна обрушились, три человека погибли.

В воскресенье, 9 июля, киевский режим атаковал Крымский мост тремя ракетам С-200. Также ВСУ пытались атаковать С-200 объекты в Ростовской и Калужской областях. К тому же украинские боевики увеличили активность беспилотников в районе Запорожской АЭС.

При этом НАТО на саммите в Вильнюсе собирается объявить о масштабном соглашении по поддержке Украины. Оно позволит создать многостороннюю структуру, члены которой смогут брать двусторонние обязанности по военной и финансовой помощи киевскому режиму.