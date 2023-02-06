Эксклюзив 06 февраля 2023, 14:31 Киевский режим обхитрил сам себя в требованиях к Израилю Военный эксперт Дандыкин: Украина вынудила Палестину обратиться к НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики призвал НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений ВСУ. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «360» оценил предпосылки и последствия этого заявления.

«Думаю, что НАТО не прислушается к просьбам Палестины», — предположил он.

Реклама

Также Дандыкин отметил, что у России и Палестины выстроились хорошие международные отношения.

Реклама

«Заявление аль-Марики особенно интересно на фоне недавнего обращения Украины к Израилю с требованием дать кредит. Не помню, чтобы даже страны Запада позволяли себе такое», — сказал собеседник «360».

Он напомнил, что представители Украины потребовали, чтобы Израиль принял раненых солдат ВСУ. По его мнению, заявление аль-Марики как раз может быть связано с многочисленными требованиями киевского режима.

«Власти Палестины могли обратиться к НАТО как бы „в пику“», — предположил Дандыкин.

Также военный эксперт подчеркнул, что у этой страны как раз обострился конфликт с Израилем.

«Кроме того, у властей Палестины есть собственное понимание борьбы за независимость. Эта страна очень долго борется с Израилем за обособленное существование. Поэтому они могут на собственном примере понимать чувства жителей Донбасса», — сказал Дандыкин.

Он отметил, что у Палестины все же имеется весомый голос на мировой политической арене. Поэтому заявление аль-Марики все же могут принять во внимание.