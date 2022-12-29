Мир 29 декабря 2022, 13:06 Киевский режим не предоставил списки погибших в Буче — Захарова МИД: требования России предоставить списки погибших в Буче осталось без ответа Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Россия потребовала предоставить списки погибших при провокации в Буче, однако Украина этого так и не сделала. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот факт подтверждением версии об инсценировке для СМИ, рассказал ТАСС.

«Наши требования предоставить списки погибших в Буче до сих пор остаются без ответа», — сказала она.

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По ее словам, этот случай, а также провокации в Изюме, Краматорске и Мариуполе стали примером работы украинской и западной пропаганды. СМИ показали яркие кадры, в том числе из других локаций и времени, обвинили Россию в военных преступлениях, а потом забыли. Мария Захарова обратила внимание на то, что расследование этих случаев остановили, ведь факты показали причастность киевского режима.

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Она сказала, что Россия потребовала привести в качестве доказательства массового убийства в Буче имена пострадавших и апеллировала к генсеку ООН Антониу Гутерришу, однако этого не сделали.