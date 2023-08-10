Мир 10 августа 2023, 19:32 Киевский режим назвали главной угрозой безопасности Запорожской АЭС Карчаа заявил, что Украина может подготовить провокации на Запорожской АЭС Ralf1969 / CC BY-SA 3.0 / Википедия

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Киевский режим — главная угроза безопасности Запорожской атомной электростанции. Такое заявление сделал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с «Известиями».

«Их воздействие на ситуацию создает угрозы, это их артиллерийские обстрелы, это их удары беспилотными летательными аппаратами, это их травля сотрудников ЗАЭС», — подчеркнул он.

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Карчаа отметил, что украинские боевики создают угрозу ядерной безопасности. ВСУ не придерживаются запрета главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, говорившего, что стрельба по ЗАЭС недопустима. Советник директора «Росэнергоатом» допустил, что Украина продолжит совершать провокации на ядерной станции.

Ударный беспилотник ВСУ, перехваченный в Энергодаре, пытался атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции. Это могло привести к ядерной катастрофе. До этого рядом со станцией нашли противопехотные мины направленного действия.

В конце июля стало известно, что киевский режим попробует захватить Запорожскую АЭС. Ситуация на станции тревожная, но контролируемая.

ЗАЭС расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Она считается крупнейшая атомной электростанцией в Европе и девятой по величине в мире. Последствия при украинской диверсии на станции будут катастрофическими.