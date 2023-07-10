Мир 10 июля 2023, 14:52 Киевский режим для сокрытия потерь усилил вербовку наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока Минобороны России: Украина усилила вербовку в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке Официальный сайт президент Украины

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На Украине для сокрытия больших потерь и на фоне неудачной мобилизации усилили вербовку иностранных наемников. Киевский режим решил набирать бойцов в странах Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки, сообщило Минобороны России.

«Киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. <…> Иностранные наемники используются как „пушечное мясо“. Их жизни никто из украинского командования не жалеет», — заявили в ведомстве.

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Наемники из Польши, Великобритании и других европейских стран стали отказываться воевать на стороне Украины, поэтому она развернула более активную вербовочную кампанию в США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Ираке, Афганистане и Сирии. Заниматься этим поручили украинским загранучреждениям при помощи спецслужб и частных военных компаний, таких как Academi, Cubic и DynCorp.

В Минобороны России подсчитали, что с начала спецоперации украинская армия привлекла 11 675 бойцов из 84 стран, большинство из Польши, США, Канады, Грузии, Великобритании, Румынии, Франции, Хорватии, Сирии. По состоянию на 30 июня почти половина погибли — 4845 наемников, в основном американцев, канадцев и европейцев. Еще 4801 сбежали, в иностранном легионе остались 2029 человек.

Труд наемников использовали в том числе на Купянском направлении, заявляли в Народной милиции ЛНР. Они занимались прикрытием колонн.