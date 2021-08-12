Киевский политолог заявил о назревании протестных настроений на Украине

Киевский политолог Руслан Бортник заявил, что Украина переживает самый сильный всплеск протестных настроений. До половины населения могут выйти на улицы с оружием в руках, написала «Политика сегодня» со ссылкой на телеканал «Первый независимый».

«Сегодня протестные настроения в Украине, наверное, самые большие за историю независимости страны. Около 40–50% украинцев готовы в той или иной форме протестовать. То есть выходить на митинги, демонстрации, выступать с какими-то забастовками. По разным социологическим компаниям 40–50%. Из них 15–25% готовы с оружием в руках отстаивать свою правду», — заявил эксперт.

По словам политолога, у огромного протестного потенциала, назревшего на Украине, нет ни лидеров, ни целей. Множество жителей критически настроены к власти. Однако люди помнят, чем закончились события 2014 года и отдают отчет в своих действиях.