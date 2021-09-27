Киевский политолог Загородний заявил, что Германия и ЕС «кинули» Украину в газовом вопросе

Германия и другие страны Евросоюза игнорируют интересы Украины в газовом вопросе, заявил политический эксперт Тарас Загородний. По мнению специалиста, надежды на то, что в бундестаге кто-то будет бороться с «Северным потоком — 2», не оправдались.

Своими тревогами по поводу российского газопровода Загородний поделился в эфире телеканала «Наш». Он выразил уверенность в том, что европейские страны преследуют только свои интересы.

«То, что нам рассказывают про европейские ценности и тому подобное, — это туфта. Себе они берут дешевый российский газ, а нам говорят: а вы себе забирайте водород. <…> Украину в ситуации с „Северным потоком — 2“ откровенно кинули», — подчеркнул эксперт.

Отдельно эксперт затронул тему парламентских выборов в Германии. По его мнению, после них для Украины в вопросе газа мало что изменится, а ФРГ, наоборот, будет придерживаться пророссийского курса.

«Скорее всего, ничего не поменяется, улучшение отношений с Россией для Германии уже начато», — подчеркнул эксперт.

По мнению Завгороднего, украинским властям следует сделать соответствующие выводы и не питать ложных иллюзий.