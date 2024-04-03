Мир 03 апреля 2024, 09:01 Киевский политолог рассказал о плане Зеленского по переговорам с Россией Политолог Бортник: Зеленский начнет переговоры с Россией после получения оружия SOPA Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Украинский президент Владимир Зеленский собирается провести переговоры с российской стороной только после перевооружения ВСУ. Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube.

По словам эксперта, лидер Украины попросит у Запада оружие не для боевых действий, а для «военного баланса». После этого Зеленский попытается начать мирное урегулирование дипломатическим путем.

Реклама

«Способ, которым Зеленский предлагает остановить [конфликт] и обращается с этим предложением к США — это „дайте нам оружие“ не для новых контрнаступлений, а „для военного баланса“», — подчеркнул Бортник.

Политолог добавил, что украинский президент сделал выводы и «переосмыслил ситуацию», поэтому хочет остановить боевые действия.

Ранее российский дипломат Константин Гаврилов предположил, что Зеленский может во время переговоров начать перегруппировку и перевооружение армии. По его мнению, украинские кураторы будут использовать мирное урегулирование только как передышку для ВСУ.