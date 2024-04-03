03 апреля 2024, 09:01
Киевский политолог рассказал о плане Зеленского по переговорам с Россией
Политолог Бортник: Зеленский начнет переговоры с Россией после получения оружия
Украинский президент Владимир Зеленский собирается провести переговоры с российской стороной только после перевооружения ВСУ. Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube.
По словам эксперта, лидер Украины попросит у Запада оружие не для боевых действий, а для «военного баланса». После этого Зеленский попытается начать мирное урегулирование дипломатическим путем.
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«Способ, которым Зеленский предлагает остановить [конфликт] и обращается с этим предложением к США — это „дайте нам оружие“ не для новых контрнаступлений, а „для военного баланса“», — подчеркнул Бортник.
Политолог добавил, что украинский президент сделал выводы и «переосмыслил ситуацию», поэтому хочет остановить боевые действия.
Ранее российский дипломат Константин Гаврилов предположил, что Зеленский может во время переговоров начать перегруппировку и перевооружение армии. По его мнению, украинские кураторы будут использовать мирное урегулирование только как передышку для ВСУ.
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