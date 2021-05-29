Киевский политолог испугался перспектив превращения Украины в страну третьего мира

На Украине в любой момент может произойти катастрофа, которая повергнет страну в тотальную нищету, беззаконие и анархию. Так считает киевский политолог Андрей Золотарев.

Курс, выбранный украинским лидером Владимиром Зеленским, ведет к демонтажу социального государства, деиндустриализации и переписыванию исторической памяти, которая разделяет общество на «правильных и неправильных», рассказал политолог в эфире YouTube-канала UkrLife.

Украина неизбежно скатывается в политику стран «третьего мира», считает Золотарев, где царят нищета, беззаконие и анархия.

«Если у нас экономика будет катиться в третий мир, то в третьем мире будет и политика со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти», — приводит РИА «Новости» слова политолога.

В апреле экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украину ждет период «руин и погромов» после президентства Владимира Зеленского, напомнило Ura.ru. Савченко обратила внимание, что вся инфраструктура в городах была сформирована во времена Советского Союза. И сейчас страна находится в состоянии «застоя». По ее мнению, у государства должна быть дорожная карта развития страны. Однако, несмотря на смену власти, Украина стоит на месте.