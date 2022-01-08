Киевский политик назвал свинством слова Зеленского о тесных связях страны с Австрией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народ страны связывают тесные отношения с Австрией. Киевский политик Максим Гольдарб счел такие слова свинством.

По словам политика, его очень сильно покоробила фраза Зеленского о том, что народы Украины и Австрии связывают тесные исторические отношения.

«Почему покоробила? Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины — Галичине, близкими историческими отношениями, по-моему, свинство», — пояснил Гольдарб в эфире телеканала «Первый казацкий».

Он добавил, что страна чувствовала себя намного лучше в любой форме взаимодействия со своими соседями. Политик напомнил, что в 1964 году на Украине наступила эпоха процветания. Это произошло после включения части страны в состав Русского царства. Тогда на земли перестали нападать кочевники и поляки.

При этом Гольдарб подчеркнул, что страны Запада, наоборот, рассматривают Украину с хищнической точки зрения. Они «пожирают» все, что дает украинская земля и ее народ.