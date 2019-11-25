Киевский писатель рассказал, как майданная власть «перевоспитывала» украинцев

Такое заявление Ваджра сделал в ходе презентации собственных книг в Петербурге. Он также отметил, что ему удалось понять украинских «патриотов» и избежать ненависть ко всему русскому во время учебы в университете имени Тараса Шевченко в Киеве.

«Для меня это было странно. Русский язык для меня всегда был родным. Это язык моей матери, язык, на котором я мыслю. И тут появляются параноики, которые начинают визжать, что это не мой язык», — пояснил Ваджра.

По словам писателя, ему пришлось конфликтовать с преподавателем педагогики, который требовал рассказывать доклады исключительно на украинском.

«На экзамене многие смотрели на меня с сочувствием, но в итоге — не поверите — я получил пять! Это позволило мне понять суть украинских патриотов. Если бы я прогнулся, это, возможно, изменило бы меня, как изменило других. Многие ломали себя через колено. Студенты изображали из себя украинцев, пользуясь мовой коряво, с ошибками. Заметно было, что им это чуждо. Со стороны это выглядело очень комично. Но каждый делал свой выбор сам», — добавил Ваджра.

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Он уверен, что «категорически нельзя предавать себя, своих предков».

«Отказываться от привычного для себя языка, а потом предавать, убивать своих соотечественников (в Донбассе. — Прим. ПЭ) Ради чего все это? Ради лучшей жизни, которой никто так и не получил? И кто они после этого? Манкурты чистой воды», — уточнил писатель.

Во время презентации своих книг об Украине в петербургском Музее боевого братства России Ваджра назвал главного врага украинского народа и предложил возить недовольных жизнью россиян на экскурсии в Киев.

Ранее украинский писатель Андрей Ваджра, бежавший из страны в 2015 году, заметил, что после Евромайдана сдвиг в Незалежной «был в принципе невозможен». Он убежден, что нынешняя власть не станет расследовать преступления тех времен.