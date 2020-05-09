Киевский канал закрыл цензурной плашкой ордена у солдат на параде в Минске

Киевский телеканал «КРТ» ведет прямую трансляцию парада Победы в Минске. Редакторам прямого эфира приходится замазывать ордена и медали на кителях военных: в стране действует закон о декоммунизации.

Источник фото: телеканал «КРТ»

Сотрудникам телеканала пришлось вручную в прямом эфире закрывать ордена и медали на кителях военных и знамена на танках. Их прятали под плашкой «Запрещено цензурой согласно закону о декоммунизации».

Источник фото: телеканал «КРТ»

Источник фото: телеканал «КРТ»

К военному параду в Белоруссии присоединились колонны из 18 парадных расчетов и 185 единиц техники. Первым по улице прошел танк Т-34. В небо поднялось 36 самолетов и вертолетов, а также истребители Су-30СМ и МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130. К полетам в праздничный день допустили только летчиков первого класса.

На Украине действуют четыре закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно ним, запрещена пропаганда советской символики, осуждается коммунистический режим, также был открыт доступ к архивам советских спецслужб.