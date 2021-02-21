Киевский бизнесмен оценил последствия санкций против «Спортмастера» на Украине

Украинские санкции против «Спортмастера» — это четыре тысячи безработных и потеря миллионов налоговых поступлений в бюджет государства. Последствия ограничений против компании, торгующей спортивными товарами, перечислил совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд в Facebook.

«Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, и около четырех тысяч человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь. Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!» — написал Меламуд.

Бизнесмен заявил, что предприниматели «были абсолютно законопослушны, не проводили кривых схем, не платили зарплаты в конвертах, соблюдали налоговое законодательство и не лезли в политику».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компании Sportmaster Operations, которая владеет сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер» в России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Китае и Польше. Среди ограничений значатся запрет на торговлю и вывод капитала за пределы Украины, полное прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории страны.