Киевских ополченцев обучили обращаться с пулеметами 1927 года

Украинских бойцов территориальной обороны обучили обращению с пулеметами Дегтярева 1927 года. Об этом депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский написал в своем Telegram-канале.

Киевским ополченцам провели лекцию по обращению с довоенным пулеметом, который стал одним из первых образцов стрелкового оружия в Советском Союзе. Парламентарий заверил, что это правда. Бужанский также задался вопросом, используется ли при обучении боеприпас того же года, что и пулемет, или есть «новее», времен Финской войны.

Бужанский предположил, что на следующем занятии резервистам расскажут, как обращаться с американскими пулеметом Максима 1883 года и винтовкой Бердана 1870 года.

«Тем, кто не сбежит, на третьем [занятии] будет праща и лук», — съязвил депутат.

Член пропрезидентской фракции добавил, что такое старое вооружение используют, поскольку новые британские гранатометы из Киева отправят на львовские склады для последующей продажи в Африку.

Ранее СМИ сообщили о прибытии на Украину самолета со второй партией военной помощи от США.