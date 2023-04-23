Мир 23 апреля 2023, 21:58 Киевские военкоматы вручили повестки «любителям форсажа» Военкомы в центре Киева выдали повестки любителям быстрой езды РИА «Новости»

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Военкомов в Киеве привлекли к борьбе с любителями быстрой езды и дрифтинга. В центре города нарушителям вручили повестки в военкомат. Об этом в соцсети написал заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«„Любители Форсажа“ или для тех, кто и дальше не осознает. <…> Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово относительно приемлемого поведения. <…> И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/поужинать в каком-нибудь заведении», — написал Белошицкий в социальной сети.

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По словам замначальника, недопустимо «реветь моторами, дрифтовать по улицам». Он заявил, что нарушителей не раз привлекали к ответственности, а в этот раз пригласили военных комиссаров, которые приглашали в свою очередь «форсажников» в военкоматы.

Коррупционную схему уклонения от призыва наладили украинские военкомы. Они требуют по 10 тысяч долларов — это единоразовая плата военкому. Также украинцы должны собирать пожертвования в пользу ВСУ и отдавать своим покровителям до 10% всей суммы.