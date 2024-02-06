Мир 06 февраля 2024, 20:44 Киевские власти захотели построить тоннель под Днепром за миллиард долларов «Страна.ua»: в Киеве захотели построить тоннель стоимостью в $1 млрд под Днепром РИА «Новости»

Читать 360tv в

Киевские власти планируют проложить подземный тоннель под Днепром, организовав еще один маршрут между правым и левым берегами реки. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегами», — написало издание.

Реклама

Окружную дорогу хотят построить согласно плану 20-летней давности, тоннель должен начинаться с Большой Кольцевой на Оболони, проходить под рекой и выходить на севере Троещины.

По информации газеты, в дептрансе подтвердили, что проектирование указанного маршрута уже началось. В ведомстве не смогли указать примерную стоимость проекта, однако издание предположило, что тоннель обойдется стране «сотни миллионов долларов, если не миллиард». В местном бюджете денег на такое строительство нет.

Страны Евросоюза выступили против предложения Бельгии использовать замороженные активы России для восстановления Украины, сообщили «Известия». Использование активов в качестве залогов рискованно с юридической и экономической точек зрения.