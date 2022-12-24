Мир 24 декабря 2022, 23:32 Киевские власти приказали мобилизовать 35 тысяч жителей Харьковской и Херсонской областей Экс-посол ЛНР: Киев мобилизовал 35 тысяч жителей Харьковской и Херсонской областей freepik

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Украинское министерство обороны приказало мобилизовать 20 тысяч жителей Харьковской области и 15 тысяч человек в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Пришло подтверждение, что Киев провел плановую насильственную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской и Харьковской областей», — сказал он.

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Людей призвали, чтобы использовать как пушечное мясо, отметил Мирошник. Он описал украинскую «технологию „найма“». Представители киевского режима ставят человека перед выбором: подписать контракт и идти умирать или сесть в тюрьму за измену. Также власти угрожают насилием в отношении семьи и близких мобилизованного.

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Мирошник добавил, что насильно мобилизованные из Херсона уже воюют на линии фронта. Сдавшимся в плен повезло, потому что они останутся жить, заключил он.

Военный корреспондент Владлен Татарский рассказал, что российские военные штурмом взяли опорный пункт украинских бойцов на Марьинском направлении. Военнопленные сообщили, что мужчин стали отправлять в зону боевых действий после того, как киевский режим зашел в Херсон.