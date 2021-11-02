Киевские власти предупредили, что локдаун может продлиться еще месяц

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что жесткие карантинные меры в городе могут продлиться до конца года. Его процитировал сайт kp.ru.

По словам Кличко, из-за ситуации с коронавирусом долгие ограничения стали необходимостью. Он уточнил, что киевские больницы заполнены более чем на 70%, а реанимации — на 100%. Мэр добавил, что места еще есть, однако ситуация достигла критического уровня.