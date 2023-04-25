Мир 25 апреля 2023, 15:46 Киевские власти предложили поставлять российский газ в Евросоюз через Украину Офис президента Зеленского предложил прекратить прямые поставки российского газа в ЕС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил о возможном прекращении прямых поставок российского газа в Евросоюз. Для переправки топлива странам ЕС в документе предложили использовать украинскую газотранспортную систему.

«Прекратить прямые поставки российского газа в Европейский союз, кроме как через Украину», — уточнили в сообщении.

Реклама

В офисе Зеленского обратили внимание, что такой вариант доставки приведет к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов.

По мнению украинской стороны, данная мера положит конец использованию Россией «Турецкого потока». Также в офисе Зеленского предложили запретить импорт сжиженного природного газ из РФ.

В качестве альтернативы киевские власти предложили создать дополнительный буфер газа в хранилищах Западной Украины, чтобы наладить снабжение топливом стран Европы.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на нефть и газ в мире.