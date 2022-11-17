Мир 17 ноября 2022, 17:24 Киевские власти показали свое нежелание проводить переговоры, заявил Песков Песков: Украина доказала, что не хочет договариваться, предложив публичные переговоры Unsplash

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Киевский режим показал, что не хочет договариваться. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Он прокомментировал идею Владимира Зеленского договариваться публично. По мнению Пескова, таким предложением украинские власти только подтвердили свое нежелание договориться. Он подчеркнул, что публичные переговоры в принципе трудно представить.

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«Публичных переговоров не бывает. Тем более публичные переговоры в такой сфере. Но однозначно одно: украинская сторона не хочет никаких переговоров, специальная военная операция продолжается, ее цели должны быть достигнуты», — высказался Песков.

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Он также сообщил, что концепция Украины в вопросе проведения переговоров с Россией постоянно меняется. У украинских визави, считает представитель Кремля, семь пятниц на неделе. Он напомнил, как ранее Зеленский сам подписал указ о невозможности проведения переговоров с российской стороной. При этом сейчас власти готовы пойти на открытый диалог.

Зеленский предложил сделать переговоры публичными в ответ на информацию от украинских властей о том, что Владимир Путин хочет провести прямые договоренности.