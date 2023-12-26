Мир 26 декабря 2023, 02:22 Киевские власти начали готовить для украинцев неожиданный план Политолог Карасев: Киев начал готовить украинцев к завершению конфликта с РФ РИА «Новости»

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Украина вместе с западными союзниками начали постепенно готовить общественное мнение к мысли о завершении конфликта с Россией. Об этом рассказал украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать <…>, как это все объяснять — остановку „конфликта до победного конца“», — отметил эксперт.

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Карасев добавил, что психологически Украина и Запад уже смирились со своим поражением и перешли к следующей стадии. Власти теперь решают, как выйти из конфликта «дипломатически и технически»

Ситуация на поле боя для Украины ухудшается с каждым днем. Это связано в том числе с тем, что на службу многие попадают не по своей воле. По данным экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, солдаты ВСУ, которых насильно отправили в зону конфликта, не хотят слушаться приказов начальников и даже президента.