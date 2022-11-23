Мир 23 ноября 2022, 13:06 Киевские власти допустили эвакуацию из города из-за холодной зимы Мэр Киева Кличко в интервью Bild сказал, что городу грозит худшая со времен ВОВ зима РИА «Новости»

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Из-за повреждений энергетической инфраструктуры предстоящая зима на Украине станет самой суровой за последние 80 лет. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild признался, что не исключает эвакуации жителей.

«Это будет худшая зима со времен Второй мировой войны», — сказал он.

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Виталий Кличко предупредил о худшем сценарии развития событий — из-за отключения электричества придется эвакуировать жителей некоторых районов города. Он попросил Германию поставить гуманитарную помощь, в том числе генераторы.

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Обстрелы объектов энергетики Украины начались в октябре. Без света остались 40% жителей. Для сокращения нагрузки на сеть в стране сначала ввели график стабилизационных отключений электричества, а затем предупредили о незапланированных сбоях.

Исполнительный директор холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что некоторые районы останутся без света на несколько дней, в других его станут включать на два-три часа в сутки.

РИА ФАН рассказало, что жители Одессы вышли на протесты против отключений. Служба безопасности Украины арестовала несогласных.