23 ноября 2022, 13:06
Киевские власти допустили эвакуацию из города из-за холодной зимы
Мэр Киева Кличко в интервью Bild сказал, что городу грозит худшая со времен ВОВ зима
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры предстоящая зима на Украине станет самой суровой за последние 80 лет. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild признался, что не исключает эвакуации жителей.
«Это будет худшая зима со времен Второй мировой войны», — сказал он.
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Виталий Кличко предупредил о худшем сценарии развития событий — из-за отключения электричества придется эвакуировать жителей некоторых районов города. Он попросил Германию поставить гуманитарную помощь, в том числе генераторы.
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Обстрелы объектов энергетики Украины начались в октябре. Без света остались 40% жителей. Для сокращения нагрузки на сеть в стране сначала ввели график стабилизационных отключений электричества, а затем предупредили о незапланированных сбоях.
Исполнительный директор холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что некоторые районы останутся без света на несколько дней, в других его станут включать на два-три часа в сутки.
РИА ФАН рассказало, что жители Одессы вышли на протесты против отключений. Служба безопасности Украины арестовала несогласных.
Электричество
Виталий Кличко
Киев
Украина
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