Мир 15 апреля 2023, 10:26 Киевские власти анонсировали наступление «в ближайшее время» при поддержке США Премьер Украины Шмыгаль: контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время при поддержке США РИА «Новости»

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Американские и украинские власти тесно взаимодействуют и не держат секретов друг о друга по планам контрнаступления, которое ВСУ собираются начать в ближайшее время. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, слова которого привел РБК.

«Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время», — подчеркнул Шмыгаль.

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Он выразил уверенность, что США полностью поддерживают киевские власти.

Касаясь планов контрнаступления, украинский премьер назвал их неизменными, как и цели ВСУ, которые должны вернуть Украину в границы 1991 года.

По словам Шмыгаля, он подробно проговорил важные стратегические вопросы с министром обороны Ллойдом Остином.

В среду, 12 апреля, глава Пентагона обсудил с украинским премьером поставки систем ПВО и обучение военных. Остин в очередной раз обратил внимание, что США собираются поддерживать Украину столько, «сколько нужно».