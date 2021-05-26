Киевские радикалы сожгли макет Кремля у российского посольства

Киевские радикалы сожгли картонный макет Кремля рядом с российским посольством. Об этом сообщило УНИАН.

Перформанс носил название «Сожжение Кремля». Небольшой макет из картона разместили на асфальте рядом с российским посольством на Украине, облили зажигательной смесью и подожгли.

В действия радикалов вмешались полицейские. Один из служащих воспользовался огнетушителем и потушил картон. Сотрудники Нацгвардии объяснили участникам акции, что подобные действия несут угрозу общественному порядку. Работа полиции вызвала недовольство у нарушителей.

Помимо поджога картонного Кремля, радикалы развесили на заборе российского посольства изображения убитых солдат. Фотографии были подписаны фразой «Можем повторить».