Киевские предприниматели вновь вышли на «налоговый майдан»

В Киеве во вторник предприниматели снова собрались на митинг против карантина, введенного из-за коронавируса. Толпа людей собралась возле здания Верховной Рады. Несогласные перекрыли движение по улице Грушевского.

Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий. Возле Рады усилена охрана, созваны полицейские и бойцы Национальной гвардии. На соседних улицах поджидают автобусы с силовиками, также дежурят пожарные машины. Тем не менее пока ситуация спокойная.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил введения карантина на новогодние праздники, потому что ситуация с зараженными обостряется.

Бизнесмены и предприниматели называют акцию протеста «Налоговый майдан». Активисты требуют не только отмены ковидных ограничений, которые напрямую ударяют по малому бизнесу, но и принятия двух законопроектов, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Еще собравшиеся хотят, чтобы парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для индивидуальных предпринимателей.

Правительство Украины ввело карантин выходного дня 11 ноября. Это означает, что в выходные рестораны и кафе могут продавать блюда только на вынос, принимать посетителей нельзя. Тогда киевские предприниматели вышли на митинг первый раз. Они хотели штурмом взять здание парламента. В результате между полицейскими и митингующими произошла потасовка.