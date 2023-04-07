07 апреля 2023, 00:31
Киевские магазины начали продавать «Джавелины»
«Страна.ua»: в магазинах Киева появились семена кукурузы «Джавелин»
В супермаркетах в Киеве начали продавать семена кукурузы «Джавелин» и свеклы «Бандера». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
По словам журналистов, производитель предлагает к покупке кукурузу «Джавелин», рукколу «Волонтерка», а при особом желании можно вырастить свеклу «Бандера». Также на выбор есть кабачки «Призрак Киева» или «Нептун».
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Авторы материала подчеркнули, что украинские власти прилагают все силы для борьбы с использованием названий военной техники и оружия в коммерческих целях. Законопроект об их запрете уже внесен в Верховную раду.
Соединенные Штаты активно поставляют киевскому режиму противотанковый ракетный комплекс Javelin западного производства, а также другое оружие и военное оборудование. Во вторник, 4 апреля, Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи США на сумму около 2,6 миллиарда долларов. В этот пакет также входят противотанковые системы TOW и Javelin.
Магазины
Украина
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