Мир 07 апреля 2023, 00:31 Киевские магазины начали продавать «Джавелины» «Страна.ua»: в магазинах Киева появились семена кукурузы «Джавелин» Unsplash

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В супермаркетах в Киеве начали продавать семена кукурузы «Джавелин» и свеклы «Бандера». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По словам журналистов, производитель предлагает к покупке кукурузу «Джавелин», рукколу «Волонтерка», а при особом желании можно вырастить свеклу «Бандера». Также на выбор есть кабачки «Призрак Киева» или «Нептун».

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Авторы материала подчеркнули, что украинские власти прилагают все силы для борьбы с использованием названий военной техники и оружия в коммерческих целях. Законопроект об их запрете уже внесен в Верховную раду.

Соединенные Штаты активно поставляют киевскому режиму противотанковый ракетный комплекс Javelin западного производства, а также другое оружие и военное оборудование. Во вторник, 4 апреля, Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи США на сумму около 2,6 миллиарда долларов. В этот пакет также входят противотанковые системы TOW и Javelin.