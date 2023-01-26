Мир 26 января 2023, 08:11 Киевская и еще две крупнейшие области Украины перешли на стабилизационные отключения света ДТЭК: стабилизационные отключения начались в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях РИА «Новости»

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Стабилизационные отключения электричества теперь действуют в Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины. Об этом заявил украинский энергохолдинг ДТЭК, написало РИА «Новости».

«Лимиты потребления электроэнергии в Одесской области, что предоставил НЭК „Укрэнерго“, позволяют применять графики стабилизационных отключений с 07.00 (08.00 мск) 26 января», — сказано в сообщении на сайте ДТЭК «Одесские электросети».

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При этом в регионе с полуночи и до 07:00 (08.00 по московскому времени) будут действовать экстренные отключения. Компания уточнила, что в Киевской и Днепропетровской областях речь идет только о стабилизационных отключениях.

Ранее ДТЭК проинформировал об ударах по двум ТЭС, одну из которых пришлось остановить. Минэнерго Украины подтвердило данные о поражении объектов инфраструктуры в некоторых регионах страны. В частности, речь шла о Киевской, Львовской, Винницкой, Харьковской, Ивано-Франковской областях.