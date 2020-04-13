Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за коронавируса.Там заразились 90 человек

В Киево-Печерской лавре зафиксировали более 90 случаев заражения коронавирусом. Монастырь решили закрыть на карантин. Туда направят медиков, чтобы сделать монахам ПЦР-тесты.

За сутки в лавре выявили 63 новых инфицированных. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, который транслировал сайт городской администрации.

«Там уже более 90 подтвержденных случаев. <…> Киево-Печерская лавра закрывается на карантин», — подчеркнул Кличко, сославшись на решение комиссии по ЧС украинской столицы.

В Киево-Печерскую лавру приедут врачи с мобильными рентгенами. Они осмотрят зараженных и проведут тесты на коронавирус.

Мэр призвал правоохранительные органы проконтролировать соблюдение решения о закрытии лавры на карантин. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел уже находится в больнице.

Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев COVID-19. За сутки их число увеличилось на 76 человек, еще двое скончались. Всего на Украине свыше 3,1 тысячи зараженных. Летальных случаев 93.