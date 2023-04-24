Мир 24 апреля 2023, 15:45 Киево-Печерскую лавру захотели превратить в больницу для военных Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре военный госпиталь Pxhere

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Министр информационной политики и культуры Украины Александр Ткаченко предложил обустроить реабилитационный центр для военнослужащих в здании Киево-Печерской лавры. Его слова привела пресс-служба Украинской православной церкви.

«Нам бы хотелось в целом иметь новый концепт использования и управления на территории нижней лавры. Там должна продолжаться жизнь, но есть ряд вопросов. Они касаются обустройства на этой территории деятельности народных художественных промыслов, реабилитационного центра для военных и прочих вещей», — сказал Ткаченко.

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Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры начался после требования Министерства культуры Украины разорвать контракт с УПЦ на аренду монастыря в одностороннем порядке.

Ткаченко уточнял, что священники смогут перейти под управление раскольнической Православной церкви Украины, писал RT.

Посол российского МИД по особым поручения Геннадий Аскальдович заявлял, что режим Владимира Зеленского начала политику «морального террора» против верующих украинцев.