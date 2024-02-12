Мир 12 февраля 2024, 01:09 Киево-Печерская лавра предложила обменять останки Столыпина на пленных украинцев «ТСН»: на Украине предложили внести останки Столыпина в обменный фонд с Россией РИА «Новости»

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Останки российского государственного деятеля Петра Столыпина предложили обменять на украинских военнопленных. С такой инициативой на телеканале «ТСН» выступил Максим Остапенко, директор украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра», на территории которого захоронен Столыпин.

«Одна из идей, например, внести его (останки Столыпина — прим. ред.) в обменный фонд. Как бы это ни звучало. <…> Этот процесс можно начинать», — заявил Остапенко.

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Глава заповедника отметил, что на территории России находятся «украинские известные деятели», которых можно обменять на останки государственного деятеля.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов спустя две недели после крушения российского самолета Ил-76 под Белгородом заявил, что на борту лайнера не было украинских военнопленных. Он выразил сомнение, что транспортник сбили украинские военные.