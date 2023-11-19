Мир 19 ноября 2023, 14:38 Киевлянин случайно перевел деньги ВСУ и от злости разбил терминал «Страна.ua»: киевлянин случайно перевел деньги ВСУ и от злости разбил терминал Freepik

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В Киеве мужчина разбил терминал Приватбанка после того, как по ошибке перевел деньги на помощь ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на материалы Голосеевского суда.

Как отмечается в судебном решении, это произошло на станции метро «Выдубичи». Мужчина был пьян. Поняв, что вместо своего знакомого отправил деньги украинским военным, он стал бить по терминалу руками и ногами. Суд решил оштрафовать нарушителя на 51 гривну (около 127 рублей).

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Ранее жительница Казани случайно перевела незнакомому человеку миллион рублей и не смогла их вернуть. Деньги предназначались рабочему для покупки материалов для ремонта, на который женщина взяла кредит, однако она неправильно ввела телефонный номер при переводе средств. В банке, куда она обратилась после этого, заявили, что деньги вернуть не получится, и она пошла в суд. Ответчик заявил, что деньги с его карты якобы украли, а перед этим он ее потерял. В итоге иск и вовсе отклонили, однако Верховный суд встал на сторону женщины и отправил дело на пересмотр.