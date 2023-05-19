Мир 19 мая 2023, 01:45 Киевлянин отсудил у жены половину стоимости груди при разводе Freepik

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Украинец при разводе отсудил у супруги половину стоимости операции по увеличению груди, сделанную в 2016 году из общего бюджета. Подробности сообщил Совет адвокатов Украины.

Киевский суд признал грудь женщины общим имуществом и удовлетворил требования супруга. Операция стоила 172 тысячи гривен, это около 373 тысяч рублей.

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«Поскольку молочные железы женщины неделимы, по решению суда на нее тратились денежные средства из семейного бюджета. Согласно этому, мужчина имеет право получить возмещение половины стоимости суммы за операцию, то есть 93 974 гривны», — сказано в постановлении суда.

Сохранить личные сбережения при разводе можно, если заключить брачный договор, отметила ранее экономист Юлия Питка. Подушкой безопасности может стать открытие детского инвестиционного счета, средства на котором будут неприкосновенны.