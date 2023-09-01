Мир 01 сентября 2023, 16:50 Киевляне заявили о мобилизации в городе мужчин старше 50 лет Очевидцы из Киева рассказали о мобилизации мужчин старше 50 лет РИА «Новости»

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В Киеве начали мобилизовать мужчин старше 50 лет. Повестки стали раздавать в местах большого скопления людей — на остановках, в магазинах и парках. Об этом ТАСС рассказали жители украинской столицы.

Одна из очевидиц сообщила, что мобилизация в Киеве обернулась весьма трагичной ситуацией.

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«Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50», — рассказала киевлянка.

Еще один житель столицы Украины подтвердил, что военные заблокировали общежитие и раздали повестки всем находившимся там мужчинам. Их не смутил даже факт того, что некоторые приехали в Киев на заработки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации в стране.

Серьезное ужесточение призыва в республике началось 1 июня. Теперь мобилизации подлежат граждане до 60 лет и ограниченно годные к военной службе. Также всеобщую мобилизацию объявили в Киеве и в Ивано-Франковской области.