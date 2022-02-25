Киевляне переночевали в метро и остались в подземке

Киевский метрополитен стал ночным укрытием для многих жителей украинской столицы. Киевляне остаются в подземке до сих пор, между тем станция «Оболонь» закрыта на вход и выход. Об этом написал Telegram-канал Mash.

На кадрах из метро Киева показали, что в подземке почти битком набита людьми. Накануне всем людям посоветовали укрываться на станциях в случае опасности.

Утром в пятницу в Киеве объявили воздушную тревогу, писал RT. Жителей призвали срочно пройти в укрытия. Сообщалось, что станции метро открыты круглосуточно. Также воздушную тревогу объявили во Львове.

Киевский мэр Виталий Кличко накануне призвал жителей столицы подготовить «тревожный чемодан», собрав документы и минимально необходимый набор вещей.