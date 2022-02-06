Жители Киева уезжают из города на фоне слухов о военном вторжении России на Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Рады Ренат Кузьмин.

«Одни вывозят семьи за границу, другие прячут близких. Преимущественно, в западных областях Украины. Они готовятся к российскому вторжению», — написал Кузьмин.

По его словам, некоторые боятся своих же погромщиков, которые будут грабить население под призыв борьбе с оккупантами.

«Представители власти безмолвствуют. Тихо вывозят близких и имущество, которое еще можно вывезти… В общем, у нас все как обычно», — заключил Кузьмин.

Ранее издания Bloomberg и Bild сообщили, что Россия якобы вторглась на Украину.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространять фейки о военной агрессии России на Украине могут лишь «настоящие извращенцы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал никому не верить в вопросе о том, что Россия способна создать постановочные материалы об агрессии Украины, использовав их для вторжения в соседнюю страну.