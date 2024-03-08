Мир 08 марта 2024, 18:54 Киевлян стали заманивать на службу в ВСУ разовыми выплатами Мобилизованным киевлянам стали выдавать разовые выплаты в размере 783 долларов Freepik

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В Киеве мобилизованным в ВСУ украинцам стали выплачивать по 30 тысяч гривен. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

Свежеиспеченным военным будут выплачивать примерно по 783 доллара. Единоразовую материальную помощь к настоящему времени получили 473 человека, отметили в мэрии.

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Ранее колумбийские наемники, находившиеся в рядах ВСУ, рассказали, что в украинской армии царит тотальная коррупция. До солдат не доходит снабжение и положенные им финансовые выплаты. Вышестоящие командиры обкрадывают рядовых, и проще уволиться, чем получить деньги.

Правительство Украины бросает раненых на произвол судьбы, заявил экс-командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник. По его словам, на выплату, которую дает государство раненым, невозможно существовать.