Мир 10 декабря 2022, 20:30 Киевлян призвали запастись водой из-за проблем со светом «Киевводоканал» предупредил жителей столицы Украины о проблемах с водоснабжением РИА «Новости»

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Жителям Киева рекомендовали сделать запасы воды для бытовых и технических нужд. По данным «Киевводоканала», в случае долгого отключения электроэнергии могут начаться проблемы с водоснабжением, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Предприятие пояснило, что в случае блэкаута наладить автономную работу оборудования подачи воды не получится. Поэтому киевлянам лучше заранее подготовиться к разным сценариям и уже сейчас начать запасаться водой.

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В ближайшее время в Киеве планируют создать пункты разлива воды. Также ведется работа по закупке генераторов соответствующей мощности для обеспечения централизованного водоснабжения столицы Украины в случае ЧС.

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Мэр города Виталий Кличко сообщал, что Киев этой зимой может остаться без воды, тепла и электричества. Он не исключил и частичную эвакуацию киевлян зимой. Некоторых горожан попросили переехать в частные дома, где есть печи и вода.

Накануне в Харькове произошли взрывы. После повреждения одного из объектов энергетической инфраструктуры часть города осталась без электричества и водоснабжения,