29 мая 2023, 10:03
Киевлян не пустили в метро во время воздушной тревоги — СМИ
«Русская весна»: жителей Киева не пустили в метро во время воздушной тревоги
Жителей Киева не пустили в метро во время воздушной тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Авторы канала опубликовали видео, на котором люди стучатся в двери на станции «Минская», но им никто не открывает: метополитен закрыт.
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Сирены в очередной раз зазвучали на Украине в ночь на 29 мая. Взрывы прогремели на окраине Киева, а также в Одессе, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Львовской, Житомирской областях и на других территориях. Крупный пожар произошел возле Оболони. По данным СМИ, Вооруженные силы России нанесли точные удары по целям на Украине ракетами и дронами-камикадзе «Герань». Ракеты пронеслись над большинством украинских регионов.
В результате, в частности, оказалась повреждена инфраструктура портов в Одесской области. Вспыхнул пожар, однако его быстро удалось потушить.
По всей стране звучали сирены воздушной тревоги.
Ночная массированная атака помогла выявить месторасположение систем противовоздушной обороны на Украине.
Киев
Метро
Украина
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