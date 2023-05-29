Мир 29 мая 2023, 10:03 Киевлян не пустили в метро во время воздушной тревоги — СМИ «Русская весна»: жителей Киева не пустили в метро во время воздушной тревоги Unsplash

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Жителей Киева не пустили в метро во время воздушной тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы канала опубликовали видео, на котором люди стучатся в двери на станции «Минская», но им никто не открывает: метополитен закрыт.

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Сирены в очередной раз зазвучали на Украине в ночь на 29 мая. Взрывы прогремели на окраине Киева, а также в Одессе, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Львовской, Житомирской областях и на других территориях. Крупный пожар произошел возле Оболони. По данным СМИ, Вооруженные силы России нанесли точные удары по целям на Украине ракетами и дронами-камикадзе «Герань». Ракеты пронеслись над большинством украинских регионов.

В результате, в частности, оказалась повреждена инфраструктура портов в Одесской области. Вспыхнул пожар, однако его быстро удалось потушить.

По всей стране звучали сирены воздушной тревоги.

Ночная массированная атака помогла выявить месторасположение систем противовоздушной обороны на Украине.