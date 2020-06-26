Порошенко заявил об уникальном шансе Киева «вернуть» Крым

У Киева теперь есть «уникальный шанс» вернуть Крым. С таким заявлением выступил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

По словам бывшего украинского лидера, власти страны могут укрепить солидарность международного сообщества и «заставить» Россию «уйти из Крыма», поскольку та якобы «не способна» обеспечить финансирование полуострова. У Киева, по мнению Порошенко, имеется такая возможность на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России, пишет «Газета.ru».

Украинские политики и общественные деятели неоднократно уже выступали с инициативами и планами, с помощью которых, по их мнению, у Украины получится «вернуть» Крым. При этом на полуострове такие заявления не раз называли пустыми надеждами и мечтами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. При этом Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно выступала с заявлениями, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Накануне МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за того, что парад Победы в Крыму «не согласовали с украинской стороной». Торжественное мероприятие в регионе Киев назвал «пренебрежением законодательством Украины и международным правом».