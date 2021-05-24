МИД РФ заявил о необходимости прямого диалога Киева с Донецком

Шансы на улучшение сложной обстановки в Донбассе сохраняются несмотря на напряженность. Россия призывает приступить к выполнению обязательств на безальтернативной основе минского комплекса мер путем прямого диалога с Донецком и Луганском. Все зависит от политической воли Киева.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«К сожалению, напряженность в Донбассе сохраняется. Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы населенных пунктов, включая пригороды Донецка. Тем не менее убеждены, что шансы на улучшение нынешней тревожной обстановки не утрачены», — сказал Руденко.

Замглавы МИД напомнил, что Россия активно работает в качестве посредника в процессе урегулирования в рамках контактной группы и нормандского формата. Москва заинтересована и помогает сторонами выполнять их обязательства.

Андрей Руденко подчеркнул, эскалация конфликта исходит от самой Украины. На ее территории США и их партнеры по НАТО проводят учения, наращивают военную активность и снабжают Киев летальным оружием. Сейчас происходит милитаризация Украины.

По словам Руденко, смысл минских соглашений предельно прост — Донбасс получает особый статус в республике, гарантированный конституцией страны.

«Этот статус должен обеспечить права жителей Донбасса после госпереворота на майдане и прихода к власти на Украине националистических сил. Жители Донецка и Луганска согласились остаться в составе нынешней Украины именно на этих условиях», — подчеркнул замглавы МИД России.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на днях пообещал возобновить поставки воды из Днепра в Крым, если произойдет «демилитаризация и деоккупация» полуострова.