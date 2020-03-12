Киева и республики Донбасса впервые подписали итоговое соглашение

Итоги встречи Контактной группы в Минске впервые были закреплены документально. Обязательства сторон касаются обмена пленных и выработки компромиссных решений по участкам разведения сил. Было также решено создать консультативный совет по политическим вопросам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

«Впервые по итогам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ. В нем четко изложены обязательства сторон, республик Донбасса и Киева, которые должны быть реализованы в очень ограниченный срок», — написал он.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил ТАСС о достигнутой договоренности о следующем заседании. Стороны хотят договориться о механизме урегулирования конфликта в Донбассе, который уже предварительно согласован.

В Киеве решили отменить создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В постановлении правительства сказано, что будет создано два ведомства: Министерство по делам ветеранов и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Оба ведомства были слиты воедино в сентябре 2019 года.