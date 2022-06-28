Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица попросил провести срочное заседание Совета безопасности по ситуации у себя в стране. Соответствующее письмо он направил председателю Совбеза, передало РИА «Новости».

«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН… в рамках пункта повестки «Поддержание мира и безопасности Украины», — говорится в письме.

Он также попросил, чтобы с докладом перед Советом безопасности выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Представитель Украины обвиняет Россию в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории 25–27 июня. По словам Кислицы, РФ якобы наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Заседание по Украине намечено на вторник на 15.00 (22.00 мск).

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что удары Россией по центрам принятия решений на Украине станут следствием поставок украинским властям зарубежных РСЗО. Страна оставит за собой право на атаку. Российская сторона, подчеркнул дипломат, не верит заверениям о неприменении реактивных систем залпового огня по территории РФ.