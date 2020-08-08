Киев запретил жителям Крыма въезжать на Украину до конца лета

Он уточнил, что остановка в работе контрольных пунктов начнется с 8:00 воскресенья, 9 августа, и продлится до 8:00 30 августа. Ограничение распространится не на всех. Въезжать и выезжать с территории полуострова смогут граждане Украины, представители дипломатических и гуманитарных миссий.

Проезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию Украины будет по отдельному согласованию.

Как сообщила «Газета.ru», ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю оценить готовность больниц к наплыву пациентов и обеспечить медицинские учреждения всем необходимым.

Издание «ФедералПресс» уточнило, что количество заболевших на Украине продолжает расти четвертый день подряд. За минувшие сутки прирост составил 1489 человек. Всего на Украине выявили 79 750 случаев коронавируса, выздоровели 43 655 человек, скончались 1879.