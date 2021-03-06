Киев заподозрили в подготовке к боевым действиям в Донбассе

Украина начала подготовку к военным действиям в Донбассе: к линии соприкосновения стягивают наемников и диверсантов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.

ВСУ продолжает время от времени обстреливать населенные пункты ДНР. На этой неделе пресс-служба управления Народной милиции самопровозглашенной республики сообщила, что «в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей в целях защиты населения подразделениям Народной милиции разрешили вести упреждающий огонь на подавление и уничтожение точек противника».

В феврале советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что обострение обстановки в Донбассе неизбежно. Он спрогнозировал, это произойдет ближе к лету.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ отметил, что Москва не откажется от помощи жителям Донбасса, «несмотря ни на что».

Пушилин отметил, что эти слова нашего президента очень важны для региона, жители которого чувствуют себя частью российского народа.